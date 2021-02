Último jogo de Sampaoli pelo Atlético-MG? Técnico invade campo, é expulso e termina no alambrado

Na tarde desse domingo (21), o Atlético-MG bateu o Sport por 3 a 2 e Jorge Sampaoli fez o que pode ter sido seu último jogo como treinador do Galo e, muito provavelmente, seu último duelo no futebol brasileiro. Ainda com uma partida restando no calendário do Galo no Brasileirão, o histérico treinador não poderá participar já que foi - mais uma vez - expulso do banco de reservas.

Como se não bastasse a expulsão, o ex-comandante da seleção argentina invadiu o gramado e foi para cima do árbitro. Ele terminou de assistir à partida pendurado no alambrado da Ilha do Retiro e ainda viu as duas comissões técnicas brigarem no túnel de saída do gramado.

Aos 40 minutos do segundo tempo, depois de uma marcação de pênalti para o Sport, Sampaoli se revoltou e começou a questionar e ofender o árbitro da partida. O juiz ouviu e expulsou o treinador, que invadiu o gramado e foi peitar o homem do apito.

Expulso, Sampaoli deveria ter ido para o vestiário, mas ficou assistindo ao jogo no alambrado, ao lado da equipe de segurança do Galo. O árbitro foi até o local para mandá-lo para o vestiário, mas Sampaoli não obedeceu.

O último compromisso do Galo no Brasileirão é contra o Palmeiras. As duas equipes já estão garantidas na fase de grupos da Libertadores da América 2021 e tudo indica que será um jogo protocolar.

Sampaoli não estará no jogo, já que o cartão vermelho contra o Sport representou a quarta suspensão do irritadiço técnico no Brasileirão.

Com o interesse do Olympique de Marselha, é bastante provável que o gramado da Ilha do Retiro tenha sido o último a receber a agitação de Sampaoli no Brasil.