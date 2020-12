VÍDEO: O último treino do PSG antes de 'final' na Champions

O PSG recebe o Istanbul Basaksehir em rodada decisiva para o grupo H, que tem três times empatados com nove pontos. Sem chances de avançar, os turcos têm chances de eliminar o time do Parque dos Príncipes.

Confira no vídeo acima a preparação final da equipe francesa, que concorre com Red Bull Leipzig e Manchester United e não pode perder nesta terça-feira se quiser uma das duas vagas para as oitavas de final da Champions League.