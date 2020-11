"Um 9 em janeiro? Já disse várias vezes que precisamos"

O Barcelona enfrentará o Dínamo de Kiev em um duelo fundamental para o time do Barça, mas o COVID-19 está afetando os ucranianos, com até seis baixas devido a casos positivos nas últimas horas.

“Já conversamos, sei que o Dínamo está com problemas por causa do coronavírus. Nesta terça-feira os testes já foram feitos e teremos os resultados à tarde, mas espero que possamos jogar”, explicou Koeman, antes de acrescentar: “Temos a influência do COVID-19 em nossas vidas. Essa situação pode afetar o nosso rival, mas também vimos o Shakhtar vencerem o Real Madrid cheio de desfalques”.

Em relação à convocatória, Koeman abordou vários aspectos, começando por Ter Stegen, a quem vê "bom" regressar em breve: "Ele está treinando com a equipe há quase uma semana e vemos que ele está bem. Na quarta-feira teremos o nosso último treino e faremos a convocatória. É preciso esperar".

E o treinador holandês pediu paciência. “Claro que somar dois pontos de 12 não é o que queremos, mas recebo comentários de que as pessoas estão felizes. A imagem que estamos mostrando, fazendo mudanças, dando oportunidades aos jovens, é algo positivo, mas na Liga você tem que ganhar mais jogos".

Koeman, por outro lado, analisou a chegada de um '9' no próximo mercado de inverno, embora esteja cauteloso com as dificuldades econômicas de Barcelona. “Todo mundo conhece a minha posição nesse sentido, temos que esperar, eu vim sabendo a questão econômica do clube. Se não for possível, vamos trabalhar com o que temos”, disse.

Ele também quis se lembrar de Tonny Bruins Slot, um ex-trabalhador do Barcelona e com um bom relacionamento com Koeman: "Foi uma notícia muito triste porque ele o conhecia muito bem, e sua família. Aqui ele era um assistente fantástico de Johan e Charly. Ele também era uma pessoa maravilhosa, vamos sentir falta dele".

“Respeito todas as opiniões, mas só posso dizer que é um jogador muito, muito bom, o melhor do mundo, mas para mim não é difícil de administrar, depende da personalidade de cada um, não concordo com essa afirmação mas eu a respeito. Falo com Leo todas as semanas", disse ele sobre as declarações de Quique Setién sobre a estrela argentina.