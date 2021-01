Um adeus cada vez mais próximo

O desejo de Özil está prestes a ser atendido. O alemão quer voltar a se sentir um jogador de futebol e os turcos do Fenerbahçe o esperam de braços abertos.

Segundo informações do diário 'The Sun', Özil está já iniciou as conversas com o clube do Emirates Stadium para chegar a um acordo por sua rescisão.

Ainda de acordo com a citada fonte, o meia está disposto a abrir mão de pouco mais de sete milhões de euros para deixar o clube inglês, valor que ainda receberia se cumprisse o seu contrato até o final.

O Fenerbahçe parece ser o destino do alemão, onde tem tudo para ser o grande protagonista. O 'The Sun' informa que a operação deve ser concretizada em breve.