Um ano decepcionante de Hazard no Real Madrid

Eden Hazard está vivendo sua temporada com menos atuações desde que tinha 17 anos e entrou em campo apenas quatro vezes pelo Lille.

Por precaução, Zidane teve que deixá-lo de fora da lista de relacionados para o jogo desta quinta-feira contra o Getafe. O objetivo é evitar uma sobrecarga em meio a um calendário apertado.

Com isso, o jogador soma mais uma partida em que não estará em campo. Dos 44 disputados pelo time nesta temporada, Hazard participou de 19, sendo desfalque em 56,82% dos jogos.

Sobre quando esteve em campo, seus números são os seguintes: 12 vitórias, cinco empates, duas derrotas, um gol e quatro assistências.

É importante lembrar que o belga teve problemas de lesões que o afastaram por algumas semanas e não representa um problema de desempenho, qualidade ou técnica, mas um importante fator negativo neste primeiro ano de experiência no Real Madrid.

Com o Campeonato Espanhol encaminhado, o título e as próximas participações poderão dar um brilho a mais na temporada. Na Champions League, será necessário superar fora de casa a desvantagem (2 a 1) do jogo de ida contra o Manchester City para se aproximar das expectativas criadas um ano atrás com sua chegada.