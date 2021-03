Um ano do último jogo no Bernabéu... Quando reabre?

Assim que acabar este domingo, estará completo o período de um ano desde a última partida disputada da casa do Real Madrid. Desde então, o time vem usando o Alfredo Di Stéfano, no centro de treinamentos de Valdebebas.

Com a presença da torcida inviabilizada pela pandemia, o clube optou por intensificar as obras do Santiago Bernabéu, que recebeu seu último jogo em 1º de março de 2020, quando derrotou o Barcelona por 2 a 0.

A vitória no 'Clásico' foi conquistada com Vinicius Jr. marcando o primeiro gol e Mariano, o segundo. Naquela ocasião, já era possível ver os guindastes e equipamentos das obras no estádio.

Após a parada forçada pela pandemia, LaLiga deu o ok para o uso do Di Stéfano, que recebeu seu primeiro jogo em 14 de junho. A ideia é que o Bernabéu possa reabrir suas portas em 2023.

Como será o novo Santiago Bernabéu

O plano de construção aprovado pela maioria de partidos políticos locais aumenta a altura limite para o estádio, que terá uma cobertura retrátil articulada atuando como barreira de proteção acústica e de luz.

Serão mantidos os 125 mil metros quadrados do espaço esportivo privado. Um placar eletrônico pioneiro de 360 graus, a ampliação do museu do clube, a criação de mil lugares reservados a pessoas com deficiência física e melhoras da acessibilidade com escadas e elevadores adaptados são algumas das novidades. A remodelação inclui ainda o alargamento de calçadas, e a transformação da rua Rafael Salgado em passagem exclusiva de pedestres.

A estimativa inicial é de que Real Madrid terá de pagar 575 milhões de euros durante no máximo 35 anos para viabilizar financeiramente a obra.