Um aplicativo para animar os estádios vazios

A empresa Herzenswerk está desenvolvendo um aplicativo, chamado 'MeinApplaus.de', pelo qual os fãs que assistem aos jogos poderão interagir com o sistema de megafones do estádio, 'Bild'.

Esta é uma aposta tecnológica revolucionária para aproximar o incentivo dos fãs dos jogadores que verão as arquibancadas vazias nos próximos meses, inclusive até 2021, como na Espanha.

Somente assinantes da equipe local poderão acessar o aplicativo no dia do jogo. Lá você poderá configurar até quatro opções que passam por aplausos, assobios, cantos pré-estabelecidos e comemorações de um gol.

Quanto mais torcedores apertarem o botão, mais alto será ouvido no sistema de endereços públicos do estádio, incentivando todos os torcedores a estarem atentos ao jogo na televisão e no aplicativo.

A fonte citou que Viktor Mraz, desenvolvedor do projeto, já se reuniu com vários clubes da Bundesliga para instalar esse aplicativo, embora ele deva primeiro ter a aprovação da Federação Alemã.

Assim, os jogadores da Bundesliga, que poderiam retornar em 9 de maio, poderiam se sentir de alguma forma acompanhados nos jogos desta temporada.