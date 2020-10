Um baile 'spur' na casa do Manchester United

O primeiro tempo da patida foi alucinante e teve três gols em apenas sete minutos. Já no primeiro lance do jogo, Martial foi derrubado por Sánchez dentro da área e Bruno Fernandes abriu o placar ao converter a cobrança de pênalti.

Não deu tempo de comemorar, já que os visitantes empataram no minuto seguinte. A jogada do Tottenham começou com subida pela direita e contou com a zaga do United se atrapalhando na área ao tentar afastar. Ndombele aproveitou para mandar para dentro e igualar o marcador.

Já aos sete minutos, Son Heung-min fez seu primeiro gol graças à malandragem de Harry Kane. O camisa 10 sofreu falta e cobrou rapidamente para pegar a defesa fora de lugar. Son foi acionado e superou De Gea, virando o jogo em uma reação imediata.

A partida permaneceu equilibrada, com ataques dos dois lados e muita velocidade. Aos poucos, o Tottenham foi demonstrando um futebol mais consistente e passou a frequentar mais o campo adversário.

A partida do time de José Mourinho ficou mais tranquila aos 29 minutos, quando Martial foi expulso. O atacante do United reagiu a um golpe de Lamela e acertou um soco no adversário. O juiz deu apenas amarelo para o jogador 'spur' e mandou o atleta de Solskjaer mais cedo para o vestiário.

Com mais homens em campo, a vantagem no placar foi ampliada novamente por Son. Aos 38 minutos, o sul-coreano recebeu cruzamento rasteiro de Aurier pela direita e só precisou empurrar para dentro.

O segundo tempo recém havia começado e os visitantes chegaram ao quinto gol. Aos 51 minutos, Aurier recebeu ótimo passe dentro da área após a bola passar de pé em pé no campo do United. O lateral-direito, sempre com muita liberdade, bateu cruzado para ampliar.

A goleada aumentou aos 77 minuntos, quando Pogba derrubou Davies dentro da área e Harry Kane marcou seu segundo gol, fechando o placar diante de anfitriões que não tinham forças para diminuir o vexame na reta dinal de jogo.

Com o resultado, o Tottenham chega a sete pontos e sobe para a quinta posição. Já o Manchester United fica com três pontos em três jogos disputados e ocupa o 16º lugar.

No próximo sábado, o time de Solskjaer sai de casa para enfrentar o Newcastle pela quinta rodada. Um dia depois, a equipe de Mourinho recebe o West Ham.