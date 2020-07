Um Barça longe de Lautaro... e mais longe ainda de Neymar

A assinatura de Miralem Pjanic pode ser a única do Barcelona para a próxima temporada na qual receberá de braços abertos Trincão e Pedri.

Josep Maria Bartomeu, que falou dos assuntos atuais do Barça no 'El Món' do 'RAC1', não conseguiu evitar perguntas sobre Neymar e Lautaro Martínez, embora suas respostas não fossem muito otimistas para os 'culés'.

O presidente do Barça considerou quase impossível a chegada de Neymar: "Essa operação é improvável porque a situação de todos os clubes da Europa é muito difícil".

Ele foi mais claro em relação a Lautaro Martínez, jogador que já não tem mais uma cláusula de rescisão: "Falaremos sobre as contratações quando a temporada terminar. O Barça não tem um calendário no mercado sobre as operações que devem ser feitas", disse ele, insistindo na dificuldade de sua chegada: "Será muito difícil haver transferências importantes".