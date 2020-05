Um Bayer livre, Leverkusen e solto

Entrando em campo sem vencer há seis jogos, o Werder Bremen tinha uma missão: sair da zona de rebaixamento.

Mas, do outro lado, havia um Bayer Leverkusen que não perdia há cinco jogos e entrava em campo com seu jovem craque: Kai Havertz.

Desde que Florian Kohfeldt, o Bremen vem apresentando sua pior campanha na Bundesliga, amargando o título de pior defesa do campeonato.

Começando o jogo com uma notável maior presença em campo, encontramos um Bayer indo para cima querendo logo garantir a vitória contra um Bremen tímido, acuado e sofrendo a pressão da equipe visitante.

E como é de praxe no futebol: quem não faz, toma. Diaby, um dos grandes nomes do jogo por suas assistências precisas, chegou na linha de fundo e cruzou para a cabeçada de Kai Havertz. O primeiro gol da volta do Bayer saiu da cabeça da jovem joia da equipe:

E a resposta veio apenas um par de minutos depois com um gol também aéreo, onde Bittencourt cobrou escanteio e Selassie apareceu com o pé à meia-altura para desviar a bola para o fundo do gol.

Parecia que o time da casa havia despertado e que estaríamos diante de uma disputa de pesos pesados. Mas o balde de água fria veio apenas três minutos depois. E, sim, de uma jogada aérea outra vez.

Demirbay cobrou uma falta na área e lá estava ele, a joia da equipe para desempatar o jogo: Havertz apareceu novamente de cabeça e fez seu doblete. O Bayer estava à frente no placar.

Com um Rashica tímido tentando jogadas individuais, o Bremen foi ao intervalo cabisbaixo. Mas voltou aparentemente renovado.

Logo no primeiro lance, o time da casa quase empata novamente a partida com uma arrancada de Eggestein e um forte chute cruzado que acabou desviando na zaga.

Porém, o desânimo bateu novamente no time da casa e eles acabaram assistindo o terceiro gol do Leverkusen. Dessa vez, Diaby novamente cruzou na linha de fundo e mais um gol de cabeça foi contabilizado para o Bayer: Weiser apareceu na pequena área para cabecear com precisão.

Buscando diminuir a diferença que já estava grande, o Bremen errava cada vez mais passes por conta do nervosismo e já não havia mais solução. O quarto gol estava iminente vindo de um Bayer que estava jogando livre, leve e solto.

Demirbay recebeu um lindo passe à frente de Bellarabi e tocou por cima do goleiro, que estava no chão. Uma cavadinha cheia de classe e estilo, que faz parecer mais um treino do que um jogo.

Com isso, a conta foi fechada com uma brilhante exibição do Bayer Leverkusen e uma preocupante atuação de um Werder Bremen que corre o risco de ser rebaixado pela segunda vez. Um time cheio de história e com a corda no pescoço.