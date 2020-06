Um belo jogo que por pouco não ficou no quase

Atlético de Madrid e Valladolid entraram em campo pela 30º rodada, no Wanda Metropolitano, com objetivos bem distintos. Os de Simeone sonham com a Champions e o Valladolid tenta se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Muitas mudanças nos times titulares em relação a última rodada devido ao ritmo intenso das partidas e ao pouco tempo de recuperação entre um jogo e outro.

Mesmo assim o primeiro tempo foi muito bom. Por mais que as duas equipes sejam sinônimos de poucos gols e muita marcação, a primeira parte foi cheia de chances para os dois lados.

Aos três minutos Waldo tabelou com Matheus Fernandes e soltou uma bomba de fora da área, obrigando Oblak a fazer uma grande defesa. O Atlético respondeu logo depois, Herrera fez o levantamento na área, Morata se antecipou a marcação e desviou de cabeça, tirando tinta da trave.

O Atlético de Madrid explorava o seu lado direito do ataque, era por ali que criava as melhores jogadas. Já o Valladolid levava perigo quando a bola passava pelos pés de Matheus Fernandes.

Llorente ia fazendo o que queria com a defesa do Valladolid, mas o último passe ou a conclusão não era boa. O Valladolid respondeu aos 29' em um belo contra-ataque, Matheus Fernandes bateu cruzado e a bola passou muito, mas muito perto do gol de Oblak!

No segundo tempo, com muitas alterações de cada lado o jogo mudou. Ficou mais lento, o Atlético tinha a posse de bola e o Valladolid já não conseguia levar tanto perigo.

O gol da vitória do Atlético chegou na reta final da partida. Na casa dos 80', Thomas soltou uma pancada de fora da área, o goleiro Caro fez a defesa e mandou para o escanteio.

Na cobrança, o goleirão do Valladolid saiu muito mal do gol e a bola chegou em Vitolo. O atacante desviou e a zaga tirou, mas o VAR entrou em ação e confirmou que a bola ultrapassou completamente a linha. Esse gol chorado, garantiu a vitória de Simeone.

Com o resultado o Atlético de Madrid chegou aos 52 pontos, se segura na 4º posição e ambola ainda mais a briga por uma vaga na Champions. Já o Valladolid continua com 33 e segue na 15º.

Na próxima rodada o Atlético de Madrid encara o Levante (11º), enquanto o Valladolid recebe a visita do Getafe (5º).