Um bom perdedor: Barça parabenizou o Athletic Bilbao

Até o minuto 93, na prorrogação, nada estava decidido até que o golaço de Williams mudou tudo na final da Supercopa da Espanha entre Barcelona e Athletic Bilbao onde foi conhecido o campeão do torneio.

Iñaki Wiliams marcou o gol que deu ao seu time o título da competição, depois que Griezmann fez um doblete para os catalães, e De Marcos e Villalibre marcaram para os da equipe basca.

Um resultado surpreendente para um Barcelona com muito a melhorar no resto da temporada, mas que soube perder com elegância e não hesitou em dar os parabéns ao Athletic pelo título que conquistou.

Assim como o Real Madrid e a Real Sociedad, os 'culés' acessaram sua conta oficial no Twitter para enviar uma mensagem ao rival na final. Claro, com um breve texto: “Parabéns, Athletic, pela Supercopa”.