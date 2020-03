Um 'Clásico' pela liderança de pontos e gols

Todos os olhos do mundo se voltarão para o Santiago Bernabéu para ver o 'Clásico'. Os rivais lutarão não apenas os três pontos que valem a liderança, mas também o primeiro lugar na disputa histórica de gols.

O 5 a 0 do Barcelona contra o Eibar deixou os catalães com 6.151 gols. O time do Camp Nou avançou na briga contra o Real Madrid, que horas depois não conseguiu marcar e ficou com 6.150.

Além disso, os catalães assumiram a ponta em termos de 'Clásicos' vencidos. Com o que foi feito nos últimos anos, a equipe do Camp Nou soma 96 vitórias, contra 95 do time da capital.

A equipe de Madri ganhou uma grande vantagem no duelo na década de 60, mas o Barcelona passou à frente nas últimas temporadas.

As duas equipes já têm as listas divulgadas. No caso dos relacionados por Zidane, Mariano aparece deixando Jovic de fora, enquanto Setién terá Jordi Alba de volta.