Um clube, uma lenda: 118 anos de Real Madrid

O Real Madrid vive em uma sexta-feira de comemoração. É hora de olhar para trás e ver até o dia 6 de março de 2020. Há 118 anos de história e etapas de todas as cores.

A cor branca já está mais do que impregnada no passado, presente e futuro de um Real Madrid que nunca soube o que é ser rebaixado para a Segunda Divisão do futebol espanhol desde que se originou, sob o nome de Madrid Football Club.

Durante todo esse tempo, uma longa lista de sucessos e lendas inesquecíveis foi construída. Do próprio Santiago Bernabéu a Cristiano Ronaldo, passando por Di Stéfano, Puskás ou Paco Gento, que continua sendo o único que conseguiu levantar seis Copas da Europa.

O Real se vangloriou nesta sexta-feira de prêmios como o Melhor Clube do século 20 e uma série de títulos que no topo está as 23 Copas da Europa, ou seja, 13 de futebol e dez de basquete.

É claro que a fase de ouro que o Real Madrid viveu estará sempre na memória do futebol com as três Champions League consecutivas de 2015-16 a 2017-18.

A lista de títulos também inclui 7 Mundial de Clubes, 4 Supercopa da Europa, 2 Copa da UEFA, 33 Ligas, 19 Copa del Rey, 11 Supercopa da Espanha, 1 Copa da Liga, 2 Pequenas Copas do Mundo e 2 Copas Latinas.

No último melhor onze da FIFA, o Real Madrid também foi representado por Sergio Ramos, Marcelo, Modric e Hazard, o último galáctico contratado pela entidade merengue.

Quanto ao seu impacto na mídia, o Real é um dos clubes com mais seguidores, aproximadamente 600 milhões, e destaca sua influência na mídia em todas as redes sociais.

E o futuro se apresenta com muita ambição. O projeto do novo Santiago Bernabéu é uma das obras mais emocionantes de Florentino Pérez e do conselho, projetado para dar mais um passo em inovação, tecnologia e vanguarda.Um dos pontos que o cube destacou foi sua Fundação, que vem aumentando seu trabalho e já está em centenas de projetos de caráter solidário e cultural.

"Vivemos nos últimos tempos uma das melhores etapas de nossas vidas. No futebol, o mito do Real Madrid cresceu com quatro Copas da Europa em cinco anos e 17 títulos em nove temporadas. E continuamos a liderar o ranking da UEFA pelo sexto ano consecutivo. Estamos em um processo de transformação que nos levará a novos triunfos. A equipe foi renovada com a incorporação de grandes jogadores e jovens talentos, chamados a ser os novos protagonistas do cenário do futebol", afirmou Florentino Pérez no final. a partir de 2019.