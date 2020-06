Um corte de cabelo que saiu caro demais: Sancho e Akanji são multados!

Cinco jogadores do Borussia Dortmund ostentaram um novo corte de cabelo em pleno confinamento. E, pelo menos dois desses cortes não sairão baratos: Sancho e Akanji terão que enfrentar uma multa.

Além da falta de uma máscara protetora, pelo menos nas fotos que aparecem nas mídias sociais, Sancho e Akanji violaram uma regra do plano de higiene da DFL de que os jogadores não devem receber visitas em casa.

A DFL deixou claro que a sanção é diretamente contra os jogadores e não contra o clube, que não cometeu qualquer falha organizacional.

Outros jogadores, incluindo o português Raphael Guerreiro, também estiveram na sessão de corte de cabelo, mas apenas nos casos de Akanji e Sancho, é claramente visto que eles não usavam máscara.

"Está claro que os jogadores profissionais também precisam cortar o cabelo, mas isso deve acontecer de acordo com as regras de higiene. O clube lhes deu as condições para isso", diz um comunicado da DFL.

Os jogadores usaram os serviços de um cabeleireiro "estrela" de Düsseldorf, Winnie Nana Karkari, conhecido como "Fresh Prince".