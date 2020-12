Ninguém duvidava da habilidade de Frenkie de Jong, mas seu ano e meio a bordo do Barcelona ainda não havia sido excepcional. E isso que ele jogou praticamente todos os minutos com Ernesto Valverde, Quique Setién e Ronald Koeman, mas neste fim de semana, contra o Levante, foi a vez dele brilhar.

Em questão de dias passou de um jogo cinzento, sem nenhuma verticalidade como o que fez contra a Juventus, para ser o incisivo De Jong protagonista que lembrou o do Ajax. A mudança de esquema tático de Koeman foi fenomenal para ele.

Não foi a primeira vez que o holandês apareceu por dentro, aliás ele já ocupou todas as posições do centro de campo (e até foi zagueiro). Como pivô para iniciar a jogada, pela direita, pela esquerda... e ficou assim, um pouco à frente e com mais liberdade, pois funcionou melhor.

A sensação no tão discutido 4-2-3-1 de Koeman era de vê-lo um pouco deslocado. Como dissemos, contra a Juventus ele nunca brilhou de verdade. O jogador apenas deu um passe para gol, embora tenha acertado 91 de 95 passes, mas principalmente em espaços curtos e horizontalmente. Esta versão mais ousada é a que Koeman procurava e que os fãs do Barcelona esperavam.

Sua eficácia de passe foi de 92%: ele tentou 60 passes e acertou 55, e cinco deles foram fundamentais para gerar uma vantagem ou chance de gol. De uma pressão sua, ele roubou a bola, viu o camisa 10 e cruzou para ele antes de Aitor Fernández chegar para alcançar a vitória do Barça.

Acompanhado primeiro por Coutinho e Busquets, depois entraria Pedri, viu-se um De Jong cada vez mais De Jong. Ele começou a conduzir, cruzou linhas com a bola e surpreendeu ao chegar na segunda jogada. Em Messi encontrou o melhor parceiro que pode haver.