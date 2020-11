Raúl Jiménez vive sua terceira temporada nos Wolves após passagens por Benfica, Atlético de Madrid e América. Em grande fase, gigantes do futebol europeu tentaram sua contratação, como ele mesmo revelou em entrevista.

"Um dia acordei e a Juventus estava interessada; no outro, o Manchester United. Sei que houve abordagens, mas não se chegou a um acordo e nada foi fechado", contou o jogador de 29 anos em declarações a 'TUDN'.

"Estou muito feliz no Wolverhampton. Nunca é errado estar onde nos sentimos bem, mas quem me conhece sabe que nunca estou satisfeito (com seu desempenho), procuro sempre mais. Se uma transferência vier a acontecer, terá de ser o melhor para mim, para o wolves e para a equipe para onde for. Mas repito: estou muito feliz aqui e sou visto como um jogador muito importante", acrescentou.

Após uma temporada com 27 gols marcados em 55 jogos, ele já soma quatro bolas na rede em nove partidas nesta nova campanha com o time da Premier League.