Um dia crucial para a venda de Semedo aos Wolves

O Barcelona tem tudo certo para deixar Semedo entrar neste mercado de transferências, numa operação que pode atingir os 40 milhões de euros entre fixos e variáveis.

Nesta terça-feira, Semedo voltou a se ausentar dos treinos de Koeman, com a autorização do clube, para encerrar a contratação pelo Wolves, que já prepara a chegada do seu novo lateral-direito.

A mão de Jorge Mendes tem sido a chave para o movimento do português dar frutos. O agente do jogador de futebol tem vários dos seus representantes na equipe inglesa dirigida por Nuno.

De fato, o treinador do Wolves respondeu numa conferência de imprensa sobre Semedo, dizaendo que continuam a trabalhar "pelos objetivos do mercado", sem dar nome aos bois.

"Tínhamos nossos objetivos identificados e os temos. Estamos trabalhando neles. Sinto muito, mas não posso ir muito mais longe neste assunto. Vamos esperar que as coisas se esclareçam", disse o treinador, antes de concluir: "Até fechar a janela de transferência, devemos equilibrar nossa equipe".