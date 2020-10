Um dia inesquecível para Rhys Williams: "Klopp me disse para me divertir"

Esta última quarta-feira não foi mais um dia comum para Rhys Williams, que estreou aos 19 anos na Liga dos Campeões. O jovem jogador do Liverpool teve alguns minutos na vitória por 1-0 contra o Ajax.

De ter sido emprestado na sexta categoria do futebol inglês, a jogar na primeira equipe e na maior competição continental. Agora, a lesão gravíssima de Van Dijk abriu as portas.

Klopp deu a Williams máxima confiança, que foi vista em uma foto idílica com o técnico alemão. "Não sei resumir o que sinto, estou muito nervoso, obviamente, mas estou muito feliz agora. É tudo o que sempre persegui, é a isso que dediquei todas as horas", disse o defesa.

"Klopp me disse para não ficar nervoso, para me divertir e para jogar com meus companheiros. Foi o momento que minha família e eu sonhamos desde que entrei para o time aos nove anos", acrescentou a jovem promessa 'red'.