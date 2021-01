"Um dia percebi que marcar gols não é o mais importante"

O atacante dos Wolves, Raúl Jiménez, que continua se recuperando de sua fratura no crânio, concedeu uma entrevista muito pessoal ao 'Goal' e 'EA Sports'.

"Um dia me dei conta de que o mais importante não é fazer gols, aprendi que o mais importante é jogar em equipe", reconheceu o craque mexicano.

Raúl confessou como aconteceu sua saída do Atlético de Madrid: "É algo que minha mãe me ensinou. Apesar de cometer um erro ou perder alguma chances, sempre é preciso lembrar que uma nova chance surgirá para frente. O bem-estar fora de campo também precisa acontecer dentro de campo".

"Agora tenho uma vida fora de campo muito sólida com minha filha e mulher, e isso me enche de orgulho: saber que eles estão aí fora me apoiando para eu continuar dando o máximo", acrescentou.