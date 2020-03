Um duelo de gigantes com luvas

A vitória em um clássico sempre é alvo de um desejo especial. Qualquer jogador pode decidir esse tipo de partida, seja goleiro, zagueiro, meio-campo ou atacante.

No caso de Courtois e Ter Stegen, a responsabilidade será gigante. Ambos os goleiros terão que viver 90 minutos de alto risco diante do potencial ofensivo de seus oponentes.

A batalha entre esses atletas tem tudo para ser empolgante, pois as circunstâncias obrigam o Real Madrid a vencer o jogo e tirar a liderança do Barcelona.

O belga tem vantagem segundo o histórico. Em 22 jogos do campeonato, o ex-Chelsea sofreu apenas 14 gols.

Se compararmos seus números com os do alemão, Courtois vence. Ter Stegen sofreu 27 gols em 24 partidas.

Considerando o confronto entre eles, o goleiro do Real Madrid nunca venceu o do Barcelona. A vantagem é ampla: três derrotas e dois empates em cinco jogos.

O 'Clássico' passará pelas mãos de ambos, que sabem que devem ter um desempenho próximo do perfeito se quiserem manter vivas as chances de título para seus times.

No primeiro turno, o placar não saiu do 0 a 0, um reflexo claro do desempenho seguro da dupla que veste luvas.