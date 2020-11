Um empate justo na reedição da final da Copa de 2010

Reeditando a grande final da Copa do Mundo de 2010, os Países Baixos receberam a Espanha em amistoso de preparação para os próximos jogos da Liga das Nações.

O primeiro tempo teve destaque para a superioridade dos visitantes e para substituições inesperadamente precoces. Logo aos 5 minutos, zagueiro do Manchester City Nathan Aké teve de deixar o campo ao sentir dor muscular na coxa direita e deu lugar a Blind.

Ainda antes do intervalo, Gayà deu lugar a Reguilón após deixar o gramado sangrando devido a um forte choque de cabeça com Hateboer, que conseguiu seguir jogando.

Os espanhóis abriram o placar aos 18 minutos com Sergio Canales. Nas costas da zaga, o jogador do Betis e camisa 6 da Espanha recebeu assistência de Morata e ficou na cara do gol para superar o goleiro Marco Bizot.

Sem criar chances reais para empatar, o time treinado por Frank De Boer conseguiu equilibrar a partida ao longo dos primeiros 45 minutos, mas chegou ao intervalo com desvantagem no placar.

A reação veio no segundo tempo, e não demorou para chegar graças ao excesso de espaço deixado pela zaga de Luis Enrique. A rede espanhola balançou aos 46 minutos, quando Van de Beek avançou pela direita. O jogador do Manchester United recebeu cruzamento que atravessou a área passando por todo mundo e chegou batendo de primeira.

A partir do empate, o jogo seguiu equilibrado e teve chances para os dois lados. Asensio, Ballerín e Rodri tiveram boas chances diante de Bizot, mas não conseguiram retomar a vantagem no placar. Do lado dos anfitriões, Depay teve a melhor chance, mas parou nas luvas de um Unai Simón inspirado.

No próximo sábado, será a vez dos espanhóis disputarem a quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações contra a Suíça, na Basileia. Três dias depois, Espanha e Alemanha se enfrentam, em Sevilha, encerrando suas participações na fase de grupos.

O próximo duelo dos Países Baixos será no domingo, recebendo a Bósnia e Herzegovina, pela Liga das Nações. Na quarta-feira seguinte, será a vez de visitar a Polônia.