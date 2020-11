Um empate ruim para os dois lados

O São Paulo recebeu o Vasco nesse domingo pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro, e o empate não ficou de bom tamanho para nenhum dos lados.

Embalado na competição o São Paulo tinha a chance de assumir a liderança da competição diante de um Vasco cheio de desfalques e desesperado para deixar a zona de rebaixamento.

Mas quando a bola rolou, o time de Fernando Diniz parecia desconectado e o Vasco saiu na frente com o artilheiro Cano. Gustavo Torres lançou o argentino, que escapou da marcação e bateu na saída de Volpi.

O Vasco começou muito bem e até criou outras chances de gol, mas sem sucesso. No entanto, no finalzinho do primeiro tempo, uma bobeada da defesa carioca deu o empate aos paulistas.

Jadson tentou afastar o pergio da área vascaína, mas cortou mal e a bola acabou chegando nos pés de Luciano, que em grande fase, bateu no contra-pé de Lucão para deixar tudo igual.

No segundo tempo só deu São Paulo. Diniz mexeu em uma equipe que dava sinais de cansaço e acabou ganhando um fôlego novo. Na base da pressão o Tricolor foi para cima, mas não conseguiu a virada.

Com o resultado, o time comandado por Fernando Diniz chegou aos 37 pontos e caiu para a 4º posição do Brasileirão, dois pontos atrás do líder Atlético-MG. Já o Vasco chegou aos 24 e deixou temporariamente a zona do rebaixamento.

Na próxima rodada o Tricolor visita o Bahia (10º) na Arena Fonte Nova, enquanto o Vasco recebe o Ceará (14º) em São Januário.