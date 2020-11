"Um empate teria sido trágico para o Real Madrid"

O Real Madrid precisava da vitória na Champions League depois de perder para o Shakhtar Donetsk na primeira partida e empatar com o 'Gladbach na segunda. No terceiro jogo, veio a primeira vitória europeia da temporada contra a Inter.

Jorge Valdano viu um Real Madrid muito completo. “A equipe estava concentrada, muito diferente do que vimos em outras rodadas. As transformações do Real Madrid parecem mentira”, analisou na 'Movistar TV'.

"A ligação entre Vinicius e Rodrygo resolveu uma situação muito grave. Um empate para o Real Madrid teria sido trágico", continuou Valdano.

Apesar dos esforços da Inter, o Real Madrid conquistou os três pontos. “Os merengues sofreram na segunda parte, estavam menos frescos fisicamente do que na primeira. Os 'nerazzurri' os encurralaram, era claro que estavam em apuros”, concluiu.