Um encontro cinzento em Manchester

A 12º rodada da Premier League marcou o 'Derby de Manchester'. United e City se enfrentaram em Old Trafford, e mesmo fazendo um bom jogo, não conseguirar sair zero a zero.

Apesar de ter sido eliminado da Champions League, o Manchester United vinha embalado na Premier League com quatro vitórias seguidas, enquanto o City apresenta uma trajetória mais irregular até aqui.

Mas irmão, é clássico, e quando a bola rola tudo pode acontecer! A partida começou com bons ataques do United com McTominay, Maguire e Lindelof. O City respondeu com Sterling, Gabriel Jesus e Mahrez que perdeu a melhor chance da partida.

Aos 34', em um belo contra-ataque do City, Gabriel Jesus rolou para De Bruyne que deu um lindo passe para Mahrez. Na cara do gol, o argelino bateu para a grande defesa de De Gea, no rebote, De Bruyne ainda tentou, mas mandou por cima.

No início do segundo tempo, uma possível penalidade a favor dos donos da casa. O United partiu com muita velocidade em um contra-ataque que mostrou toda a determinação de McTominay. A bola chegou em Rashford, que limpou a marcação e acabou sendo derrubado dentro da área. O ábitro marcou a penalidade, mas o VAR checou a jogada e flagrou um impedimento do atacante 'red devil' na origem do lance.

Na etapa final o Manchester City até melhorou, e ensaiou uma pressão nas chances de Fernandinho, De Bruyne e Rodri, mas o dia terminou em um empate sem gols em na cidade de Manchester.

Com o resultado, o Manchester United chegou aos 20 pontos e segue na 7º posição da tabela. Já o Manchester City é o 8º com 19 pontos.

Na próxima rodada, os 'red devils' encaram o Sheffield United (20º) fora de casa, enquanto o Manchester City recebe a visita do West Bromwich Albion (19º).