Um erro pode deixar o Ajax sem sua contratação mais cara na Liga Europa

O Lille será o próximo rival do Ajax nos 32-avos de final da Liga Europa. A partida de ida acontece no dia 18 de fevereiro, enquanto a de volta acontece uma semana depois, no dia 25 de fevereiro.

E para ambas as datas, o Ajax poderia ficar sem uma peça-chave: o recém-chegado Haller. O clube anunciou que um erro poderia deixar o ex-West Ham fora da Liga Europa.

"É verdade que Haller não está na lista da Liga Europa. Estamos trabalhando com a KNVB (Federação Holandesa de Futebol) e a UEFA para descobrir onde está o erro", disse Ajax ao 'NU.nl'.

Dependendo de qual foi a decisão, Haller pode ou não estar na Europa. Se esse erro fosse da UEFA, explica 'AS', então seria corrigido e ele poderia jogar a competição continental. Mas se o culpado do fracasso foi o clube, então ele poderá esquecer de jogar.

A perda seria, sem dúvida, um duro golpe para o Ajax. E é que Haller, que custou 22,5 milhões de euros ao clube holandês, chegou com força total. Ele estreou com um golaço e o clube teme que um erro possa deixá-los sem o atacante nessa Liga Europa.