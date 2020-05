Um espanhol do Liverpool, na mira do Nantes

Segundo '20 Minutes', o jogador espanhol Pedro Chirivella pode deixar o Liverpool e começar uma nova aventura no futebol francês.

A informação aponta que o meio-campista está na lista de interesses do Nantes, que quer aproveitar o fim do contrato do jovem de 22 anos, que vai até o meio deste ano.

Na temporada atual, Chirivella alternou entre os times Sub-21 e Sub-23 do Liverpool, além de jogar seis partidas oficiais com o time principal, nas quais deu uma assistência.

O espanhol também teve seu nome relacionado com o Levante nos últimos dias.