Um Feliz Natal da família BeSoccer aos amantes do futebol!

Chegou o Natal neste complicado ano de 2020 assim como chegou o prêmio de The Best para Robert Lewandowski, o show de conquistas do Bayern de Munique, as surpresas como a Atalanta e a chegada do PSG em sua primeira final de uma Liga dos Campeões. As festas mais esperadas já estão aí e nós do BeSoccer queremos compartilhar esse momento com você, querido usuário, que sempre está atrás de cada resultado, cada partida, cada rodada, cada classificação, cada campeonato, cada jogador, cada notícia. Corrigindo a parte de 'usuário': somos família. Humilde, mas sempre crescendo. Porque onde há uma bola de futebol, BeSoccer estará lá.

É exatamente uma família o que somos em BeSoccer, onde uma equipe com mais de uma centena de pessoas trabalha 24 horas de segunda a domingo para poder compartilhar com você tudo o que tem a ver com o esporte mais apaixonante do planeta. Não valeria de nada o nosso trabalho se você não estivesse conosco acompanhando do outro lado, lendo, comentando e seguindo tudo o que acontece.

Nos enche de orgulho ter você nos acompanhando neste sexto e inesquecível ano de vida em que BeSoccer, já como aplicativo destacado entre os existentes de informação e resultados, se tornou em 2020 um orgulhoso patrocinador e parceiro tecnológico de vários clubes como CD Badajoz, UD Melilla, Recreativo de Huelva, UE Cornellà e UD Mérida..

Nosso laboratório ProFootballDB também deu um passo a mais em seu crescimento, sendo uma referência para os dados relativos a futebol, tanto em nível informativo quanto no suporte para equipes.

Tentamos mantê-lo atualizado sobre eventos de competições que vão desde as gigantes como Champions, Libertadores, Bundesliga, Premier League, Campeonato Italiano, Francês e Espanhol, até as regionais da América Latina. Passamos pelas categorias mais 'amadoras' até as mais ilustres, sempre com BeSoccer atento a cada novidade.

E atenção para 2021: teremos Eurocopa e Copa América. Seguiremos de perto a disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo, transmitiremos cada episódio da rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Messi e a possível volta da dupla Messi-Neymar. Traremos também histórias de personagens anônimos e pequenos times que vivam momentos significativos no mundo da bola.

Sabemos que 2020 foi um ano difícil. Lembramos de todas as pessoas que não podem estar conosco, com vocês. A equipe BeSoccer quer desejar ótimas festas neste fim de 2020, esperando o melhor para todos vocês e para cada um que diariamente faz parte deste projeto que não para de crescer com a sua inestimável ajuda.

Feliz Natal, amantes do futebol!