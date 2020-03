Um Firmino enfeitiçado em Anfield

Roberto Firmino é um dos jogadores mais influentes no jogo do Liverpool e uma das peças do temido trio de ataque que forma ao lado de Salah e Mané.

O brasileiro não é um '9' característico e se destaca por sua visão de jogo (onze assistências até aqui) e distribuição de bola.

Firmino também é goleador, mas atravessa um incômodo jejum, pelo menos, em Anfield. Na temporada, 'Bobby' soma dez gols em todas as competições com a camisa 'red', mas todos foram marcados longe de casa.

O último gol marcado diante da sua torcida no lendário estádio de Anfield foi no dia 9 de abril de 2019, contra o Porto nas quartas de final da Champions.

A seca de gols foi amenizada por sua colaboração no jogo, mas o time inglês precisará nesta quarta-feira, mais do que nunca, de gols.