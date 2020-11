Um Grealish para fazer esquecer de Paul Pogba

O Manchester United continua refletindo sobre a situação atual de Pogba. O francês, que parece estar mais fora do que dentro, poderia dizer adeus aos 'red devils' em 2021.

O jogador quer acabar no Real Madrid, embora essa possa não ser a única opção. Enquanto isso, a equipe comandada por Solskjaer já tem um possível substituto.

Trata-se de Jack Grealish, um jogador que já era cogitado no verão passado, como apontado pelo 'Daily Star'. Ele é o grande craque do Aston Villa, que está sendo uma das revelações da Premier League.

Até o momento nesta temporada, o meio-campista disputou oito jogos, marcou cinco gols e deu cinco assistências. Números muito bons para o de Birmingham.

Será preciso ver se o United finalmente decide apostar em Grealish e se tira Pogba do mapa, que está no ponte de mira de lendas do clube.