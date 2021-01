Um Isco cada vez mais distante do protagonismo

Vivendo sua oitava temporada no Real Madrid, Isco Alarcón parece estar em sua fase de menos protagonismo no clube. Titular apenas três vezes na atual campanha, o atacante nascido em Málaga vem perdendo espaço com Zidane.

Ao voltar à sua terra natal para a disputa da semifinal da Supercopa da Espanha, o time da Capital precisava reverter a desvantagem sobre o Athletic de Bilbao, que vencia por 2 a 0 desde os 37 minutos do primeiro tempo. No entanto, o técnico francês optou por colocar outras peças em campo.

Nacho, Vinicius, Fede Valverde e Mariano foram os reservas utilizados para tentar reagir diante do placar adverso. A permanência de Isco no banco de reservas aumenta a marca negativa de participações nas últimas partidas.

Com contrato até 30 de junho de 2022, o jogador de 28 anos esteve em campo durante apenas 195 minutos nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Foi titular apenas na derrota por 4 a 1 diante do Valencia.

Sem recuperar seu melhor futebol, Isco teve especulações recentes sugerindo sua saída do Real Madrid. O Everton e o Sevilla negaram ao serem apontados como possíveis futuros para o atacante, que teria pedido para deixar o Santiago Bernabéu.