"Um jogador como Arturo Vidal certamente se encaixa no Barça"

Muito se falou sobre a suposta falta de qualidade de Arturo Vidal para fazer parte de um time como o Barcelona. No entanto, o meio-campista chileno recebeu o aval de uma autoridade no futebol de toque de bola do 'Can Barça'.

Andrés Iniesta reconheceu a qualidade do chileno e insistiu que ele pode perfeitamente jogar no time do Barcelona: "Ele é um grande jogador, não vou descobri-lo agora. Ele tem sido uma parte fundamental das equipes em que esteve e na Seleção".

O espanhol elaborou suas palavras: "Há muitas opiniões sobre o estilo do Barça, mas um grande jogador como ele obviamente tem um lugar. Ele demonstrou isso e sempre contribuiu com suas qualidades".

Nas palavras do de Fuentealbilla, Arturo Vidal "corre bastante pelo campo", tem facilidade para chegar no ataque, "se conecta bem" e é fisicamente forte.

"Ele é muito talentoso para jogar em um time como o Barcelona. Os times precisam procurar variabilidade", continuou o ex-jogador do Bayern de Munique.

Da mesma forma, Iniesta elogiou no 'CDF', um portal chileno, a passagem de Claudio Bravo e Alexis Sánchez pela equipe do Barça: "Bravo deixou uma grande lembrança nas temporadas em que esteve. Ele era um muro. Alexis é um atacante que tem alguns esplêndidas qualidades no um a um e fisicamente ele é muito rápido".