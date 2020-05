Um jogador e um fisioterapeuta testam positivo para COVID-19 no 'Gladbach

O jogador, segundo informações do jornal "Bild" e a revista "Kicker", teria dado negativo no segundo teste.

Se um terceiro teste também for negativo, o jogador poderá participar dos treinos do grupo, que devem reiniciar na quinta-feira.

A Liga Alemã de Futebol (DFL) informou na segunda-feira que houve dez casos positivos na primeira rodada de testes sem identificar os clubes afetados.

Da mesma forma, a DFL havia pedido aos clubes que dispensassem o fornecimento de informações separadas e permitissem centralizar as informações.

Testes regulares fazem parte do plano de prevenção da DFL para retomar a temporada.

Além dos dois casos do 'Gladbach, são conhecidos três casos do Köln - da Primeira Divisão - um no Erzgebirge Aue e outro no Dynamo Dresden, essas duas últimas equipes da Segunda Divisão.

Precisamente nesta quarta-feira, o governo alemão deve decidir quando a Bundesliga será retomada a portas fechadas.