Um jogo centenário: Portugal 100% e Cristiano 101

Suécia e Portugal se enfrentaram nessa terça-feira em Estolcomo pela segunda rodada da Liga das Nações 20-21. Os lusos chegavam como favoritos após a goleada por 4 a 1 diante da Croácia, enquanto os escandinavos tentavam a recuperação da derrota para a França por 1 a 0.

Em time que está ganhando não se mexe, diz a máxima do futebol, no entanto, Fernando Santos mexeu no time português. O comandante tirou Diogo Jota para promover a entrada de Cristiano Ronaldo, recuperado de uma infecção no dedo do pé direito.

Quando a bola rolou, os donos da casa deram um susto. Após cobrança de lateral e um desvio na entreda da área, a bola chega em Berg, que livre de marcação, cabeceia para fora. Sem exagerar, essa foi, talvez, a única boa chance da Suécia.

Depois disso, só deu Portugal. O time luso não começou tão bem, mas pouco a pouco foi controlando o meio de campo e impondo o seu ritmo de jogo.

A má notícia veio aos 19 minutos, quando Bernardo Silva levou a mão a coxa e sentou no gramado. O atacante do City teve que deixar o campo dando lugar a Gonçalo Guedes.

Aos pucos Cristiano Ronaldo ia travando um duelo particular com Olsen, que parou o camisa '7' em duas oportunidades. Mas não deu para o goleirão aos 44'.

Svensson derrubou João Muotinho na entrada da área, o sueco que já tinha um cartão amarelo, acabou recebendo o segundo e sendo expulso.

Cristiano Ronaldo, que não tem nada a ver com isso, ajeitou a bola com muito carinho, bateu firme e acertou o ângulo de Olsen para abrir o placar e marcar o seu 100º gol com a camisa da seleção portuguesa.

No segundo tempo, como era de se esperar, Portugal controlou a partida com um jogador a mais. Bruno Fernandes carimbou o travessão e o goleiro ainda trabalhou em outras ocasiões.

Mas o jogo era dele. Aos 72' Cristiano Ronaldo recebeu de João Félix na entrada da área e bateu colocado, sem chances para o goleiro. Um golaço!

Assim, Portugal chega aos 100% de aproveitamento na Liga da Nações 2020-21 e surge como um forte candidato a reeditar o título. Quam também atingiu uma marca centenária foi Cristiano Ronaldo, uma máquina de marcar gols e quebrar recordes.