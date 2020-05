Um lampejo de Havertz e um pouco mais

Não era um jogo bonito, mas o Bayer não se importava. Ele voltou a Leverkusen com três pontos que o colocaram, pelo menos provisoriamente, na terceira posição. O Freiburg ficou querendo se aproximar da vaga para a Europa League e ainda não venceu desde o reinício.

Não será uma partida lembrada pelos fãs do futebol. A primeira metade foi dispensável, e isso sendo generoso. O Bayern jogava, o Freiburg tentava contra-atacar, e quase não houve perigo.

A oportunidade mais clara ocorreu perto do final do primeiro tempo, e foi às custas do Freiburg, mas o chute de Höler sai desviado graças a uma intervenção providencial de Hradecky.

O segundo tempo começou como mais do mesmo, com o Bayer procurando uma lacuna que acabou aparecendo no minuto 54. Foi então que Bailey, que não teve seu dia mais brilhante, acertou um passe enfiado para o toque na área de Havertz.

E ali o homem da moda da Bundesliga não falhou. Ele resistiu ao ataque de seus rivais e colocou o bico da chuteira apenas o suficiente para jogar por baixo das pernas de Schwolow, mas o gol custou caro.

Empurrado por trás por Sallai e travado na frente por Höfler, Havertz caiu no chão, machucando a perna. Ele tentou continuar, mas não conseguiu, e menos de dez minutos depois teve que pedir a mudança.

Não havia muito mais. Sim, o Bayer poderia ter sentenciado a vitórai enquanto Havertz sentia o choque à margem do campo, mas a cabeçada de Baumgartlinger foi anulada pelo árbitro. Ele cometeu uma falta ao pular para cabecear.

O Bayer continuou a manter a posse da bola, tentando impedir que Freiburg lhe desse um desagrado, e os minutos passaram gradualmente até o quarto dos acréscimos, enquanto os da empresa farmacêutica prendiam o jogo no centro do campo ante a impotência de seu rival, o árbitro sinalizou o fim da partida.