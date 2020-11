Um M gigante para uma lenda gigante: a homenagem de Marsella e Nantes a Maradona

Uma lenda do tamanho de Maradona merecia uma homenagem da mesma magnitude. Foi isso que pensaram os jogadores de Olympique de Marsella e Nantes em partida válida pela Ligue 1.

Os jogadores das duas equipes, que se enfrentavam pela 12º rodada, formaram um M gigante no meio do campo durante o minuto de silêncio pelo falecimento do astro argentino.

Essa não foi a única lembrança para o argentino no Vélodrome. Darío Benedetto, argentino que marcou o terceiro gol do Marsella, apontou para um bandeirão com a imagem de 'Don' Diego.