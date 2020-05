Devido ao luto nacional, o elenco do Real Madrid prestou um minuto de silêncio as vítimas do coronavírus, justo antes do início do treino dessa manhã.

Os 'merengues' quiseram render homenagens aos falecidos durante a terrível pandemia, que já superou os 27 mil mortos e 237 mil casos confirmados no país.

Os jogadores se reuniram no círculo central de um dos campos de treinamento de Valdebebas, em sinal de respeito.