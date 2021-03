Um mito chamado Cristiano: o 1º a marcar pelo menos 75 gols em três grandes ligas

Criticado por muitos após o último fracasso europeu da Juventus, Cristiano Ronaldo voltou imediatamente para responder a todas as suas críticas na última partida da equipe de Turim contra o Cagliari. A estrela portuguesa conseguiu um hat-trick que deu à sua equipe uma vitória vital para se manter vivo na luta pela Serie A.

Esses três gols serviram ao cinco vezes Bola de Ouro para continuar a crescer uma lenda goleadora que não tem paralelo na história do futebol mundial e que dificilmente será igualada por qualquer jogador.

O triplete feito contra o Cagliari valeu a genialidade do Funchal ao atingir 75 gols na Serie A. Um recorde que, ao analisarmos com o BeSoccer Pro, dá a CR7 uma nova marca estratosférica para a sua conta.

84 na Premier, 311 na LaLiga e 75 na Serie A

Acontece que o pentacampeão da Liga dos Campeões se tornou o primeiro jogador da história a marcar pelo menos 75 gols em três das principais ligas da Europa. Um fato que mostra que a voracidade do jogador português não conhece fronteiras.

Depois de emergir e dar os primeiros passos no Sporting de Portugal, o craque abriu o caminho para o Manchester United no qual começou a construir o mito vivo que é hoje. No Old Trafford, apenas nos jogos da Premier League, Cristiano marcou 84 gols em 196 partidas (média de 0,43). Números incríveis que são superados pelos alcançados no Real Madrid.

No clube da Concha Espina, o português teve os melhores anos da sua carreira e aí demonstrou uma capacidade goleadora de pura loucura. Na LaLiga, Cristiano disputou um total de 292 jogos pelos merengues. Neles, CR7 marcou 311 gols. Ou seja, 1,06 pontos por jogo.

A sua paixão pelo gol não parou no Santiago Bernabéu porque, embora sua média de gols tenha diminuído até agora, os números ao nível do artilheiro ainda são brutais na Juventus, em Turim. O português defendeu a camisola 'Vecchia Signora' 87 vezes na Serie A, o que lhe valeu 75 gols na sua conta privada. Uma média de 0,86 gols por partida.