Um novo Messi impulsiona o Barcelona

Lionel Messi nunca gostou de descansar, ser substituído ou perder um minuto sequer de jogo. Porém, Ronald Koeman conseguiu convencer o argentino a se poupar em algumas partidas, até mesmo na Liga dos Campeões, uma prova de que o camisa 10 está feliz com o trabalho do holandês. Sob nova direção, o seis vezes melhor do mundo está novamente se reinventando para o bem do Barça e do jogo coletivo da equipe, mostrando que os recordes e marcas pessoais não são seus principais objetivos.

Em um novo sistema de jogo, o Barcelona de Koeman tenta não ser tão dependente de Messi e, ao que parece, vai aos poucos conseguindo a façanha que não é das mais fáceis. Na Champions League, o camisa 10 não atuou contra o Dínamo de Kiev, mas mesmo assim a vitória ficou com os Blaugrana, por um placar de 4 a 0.

Agora, nesta quarta-feira (2), com vaga nas oitavas de final já garantida, o Barça enfrenta o Ferencváros, e mais uma vez sem Lionel Messi. É claro que Messi não gosta de ficar de fora de nenhuma partida, ainda mais pela Champions League. Mas mesmo brigando pela artilharia histórica da competição ao lado de Cristiano Ronaldo, o extraterrestre do futebol aceitou ser poupado nos dois confrontos.

Messi está mostrando mais uma vez que não precisa de mimos e caprichos para ficar feliz. A grande questão é fazer parte de uma equipe que brigue por títulos, e não apenas recordes e marcas individuais.

Se ele aceitou novamente ficar no banco de reservas na Liga dos Campeões, é porque entende que, aos 33 anos, deve se preservar, mesmo que o coração lhe peça para jogar. Isso se chama maturidade.

Líder para veteranos, exemplo para jovens

“O Leo é sempre o Leo, tem muita importância para dar sentido ao nosso jogo de ataque”, explicou Koeman em entrevista coletiva após a pergunta da Goal, nada que o mundo já não soubesse. Porém, ele também admitiu que a versão que mais gosta de Messi é a mais generosa. Segundo o holandês, “cada vez que a bola chega a seus pés há movimento”, devido “à grande qualidade de seus passes”.

Messi tem se mostrado cada vez mais importante para o jogo coletivo da equipe, com seus passes incríveis e sua visão de jogo genial. Depois de carregar o time nas costas na temporada passada, o argentino está procurando envolver mais seus companheiros de ataque na partida.

Mesmo após ter demonstrado seu desejo de deixar o Barcelona ao final da temporada passada, é impossível dizer que Leo não está totalmente comprometido com o novo projeto da equipe.

Quando comunicou em entrevista exclusiva à Goal que permaneceria no Barça, Messi avisou que não mudaria sua atitude e sua postura. Mesmo aos 33 anos de idade e com uma das carreiras mais brilhantes da história do futebol, o camisa 10 está mais uma vez se reinventando, tudo para dar seu melhor à equipe. Atitude de um verdadeiro líder um grande exemplo para os jovens que aos poucos vão surgindo no Barça de Koeman.