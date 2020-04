Um novo modelo de futebol pode surgir após o COVID-19

A pandemia de coronavírus, que interrompeu todas as competições de futebol e compromete a conclusão das ligas, exigirá uma gestão do ponto de vista da comunicação do clube "mais empática, transparente e interativa", segundo o especialista em comunicação. Yuri Morejón.

"Parece óbvio que, se não for possível reunir 50.000 pessoas em um estádio nos próximos meses, a comunicação dos clubes com os torcedores e a mídia terá que se adaptar, ser mais empática, devido à situação que as pessoas estão enfrentando". "Mais transparente, mostrando o dia a dia dos jogadores; e mais interativo, usando ferramentas para alcançar os fãs", explica este especialista em comunicação esportiva à 'EFE'.

Empatia, transparência e interatividade serão três aspectos principais na comunicação pós-pandemia de futebol, de acordo com este cientista político especializado em comunicação em situações de crise, co-fundador da 'Comunicar es Ganar', uma empresa que aconselha atletas e treinadores de elite nesse assunto. .

Uma comunicação que o confinamento causado pela pandemia já está forçando a mudar à força, começando com os treinadores e seu diálogo com os modelos, que eles não podem encontrar em vestiários e cidades esportivas, motivo pelo qual são impostas videoconferências.

Esse tipo de reunião virtual do tipo grupo - como fez o francês Zinedine Zidane com os jogadores do Real Madrid ou Quique Setién com os jogadores do Barcelona - é importante, mas mais ainda são os diálogos individuais com cada jogador, de acordo com o especialista.

Tecnologia para aproximar os fãs dos jogadores

Quando a emergência de saúde permite a retomada do treinamento em grupo e, se possível, das competições, é muito provável que as ligas sejam concluídas sem espectadores nas arquibancadas e talvez sem a mídia além dos responsáveis ​​pela transmissão televisiva. .

Em estádios sem público, como você pode imitar o impulso que dezenas de milhares de fãs dão ao seu clube todas as semanas em campo? A tecnologia será fundamental nesta seção.

"A premissa fundamental disso é que não há nada que exceda o presencial, mas ferramentas podem ser usadas, como projetar vídeos amadores, reunir os melhores momentos com os fãs para motivar os jogadores", diz Morejón, que também vê isso como viável. Nesse novo cenário, eles experimentam novos pontos de vista audiovisuais, como câmeras presas às camisas dos jogadores e árbitros para enriquecer o sinal da televisão.

O que acontecerá com as coletivas de imprensa antes e depois de cada partida? O assessor de "Comunicar é ganhar" acredita que as aparências de videoconferência serão impostas, como já é o caso das do governo ou dos partidos políticos. "Não acho que seja um problema difícil de resolver", diz ele.

"Haverá treinadores mais relutantes, mas a transparência será essencial, e isso incluirá a submissão a perguntas que as pessoas possam ter, mais superficiais ou menos, mais pessoais ou de futebol. Acima de tudo, que o espectador possa se sentir ouvido", analisa. .

Treinadores que se formam durante o intervalo competitivo

Neste momento de parada forçada pela emergência sanitária, muitos treinadores estão se aproveitando para expandir seus conhecimentos em diferentes áreas, como o curso de oratória para técnicos que esta empresa lançou, em que eles oferecem técnicas para melhorar as coletivas de imprensa e palestras para jogadores.

"Ficamos surpresos com o grande interesse que isso despertou. Em uma semana, mais de uma dúzia de treinadores entraram em contato conosco, metade deles atualmente ativos", diz Morejón, que explica que esse treinamento é realizado individualmente. com cada técnico por videoconferência.

"Para mim, existem dois tipos de treinadores: aqueles que sabem que a pré e a pós-conferência de imprensa fazem parte do jogo, porque podem marcar um camarim, a arquibancada ou a mídia; e os que não são, não preparam e improvisar ", acrescenta.

Nesse treinamento, eles dividem o oratório dos treinadores em cinco áreas: estrutura do discurso para a imprensa ou equipe, linguagem corporal, responder a perguntas complicadas, gerenciar crises esportivas e desenvolver habilidades gerenciais e de liderança.