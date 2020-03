Um novo pretendente para Gabriel Magalhães

Gabriel Magalhães é um nome brasileiro que interessa a diversos clubes europeus, como o Everton, que segue os passos o zagueiro há meses.

Segunto 'The Independent', o atleta do Lille recebeu contatos recentes do clube inglês. Já iniciaram as conversas formais entre as duas partes para uma possível transferência.

Apesar de que, em fevereiro, sua permanência era tida como quase certa, parece mais próximo o fim da trajetória de 2.898 minutos e 33 partidas pelo clube francês.

O Arsenal é um dos concorrentes no desejo de contar com o brasileiro de 22 anos, que surgiu no Avaí e passou por Troyes e Dinamo Zagreb.