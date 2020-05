Um objetivo poderia fazer Cissé largar a aposentadoria

Os sonhos movem o homem. É isso o que acontece com o ex-atacante francês Djibril Cissé, que está disposto a largar a sua aposentadoria e voltar aos gramados.

Aposentado desde 2017, o atacante de 38 anos sonha em marcar 100 gols no Campeonato Francês, faltam apenas 4 e ele quer voltar. Ao menos, é isso que garantiu em uma entrevista para ao "SoFoot".

"A marca dos 100 gols me assombra, faltam quatro e isso me deixa louco, por isso quero voltar ao Campeonato Francês, para marcá-los. Estou preparado para voltar e jogar de graça, sem salário. Neste momento não tenho contatos, mas espero que alguns clubes apareçam e me queiram", disse Cissé.

Seu último trabalho foi no modesto Yverdon, da Suíça. "Tudo bem que era a 3ª divisão da Suíça, mas fiz 24 gols em 27 jogos como titular e sem me lesionar. Acho que consigo marcar quatro na Ligue 1", completou.

Cissé tem passagens por clubes clubes como Auxerre, Liverpool, Marseilla, Sunderland, Panathinaikos, Lazio, QPR, Al Gharafa, entre outros.