Um Pjanic invisível para Koeman

Ronald Koeman definitivamente acertou em cheio. O holandês, depois de várias tentativas ao longo da temporada, formou um Barça que está no auge da sua forma nos últimos dias.

O melhor exemplo foi este domingo na Arena Reale, onde o time do Barça passou pela Real Sociedad com uma goleada. Por seis vezes Remiro teve que pegar a bola do fundo de seu gol.

Outra coisa que chamou a atenção sobre o jogo foi a nova ausência de Pjanic. O meio-campista acumulou seu segundo jogo oficial seguido sem pisar no gramado. Contra o Huesca, na rodada anterior da LaLiga, ele também não saiu do banco na vitória da sua equipe.

As marcas não param por aí. O bósnio jogou apenas 12 minutos nos últimos quatro jogos pelo Barça. Todos foram contra o PSG na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Se estendermos o intervalo, os números não melhoram a situação atual de Miralem. Nos últimos dez jogos da equipe, ele não jogou nem um minuto em quatro e foi titular apenas duas vezes, contra o Betis e o Elche. No entanto, não demorou muito para Koeman colocá-lo no banco. Contra os Verdiblancos saiu aos 57'e contra o Elche, no intervalo.

Nos outros quatro jogos em que saiu do banco jogou apenas um total de 67 minutos e a soma faz com que tenha estado 130 minutos no gramado nos últimos dez jogos. Tal média, para um jogador de futebol do seu nível, é baixa e pobre.

Com os números em mãos, fica claro que Koeman tem pouca ou nenhuma confiança em um Pjanic que não é um nome próprio no melhor momento da temporada da equipe.