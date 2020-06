Um possível empréstimo de Dembélé 'no estilo Coutinho'

Independentemente do seu desempenho quando em campo, o que não foi totalmente ruim, a contratação de Ousmane Dembélé pelo Barcelona acabou se tornando um dos mais decepcionantes da história 'culé'.

O francês encadeou lesão atrás de lesão e não conseguiu mostrar continuamente o excelente futebol que mostrou no Borussia Dortmund e que o colocou na órbita de todos os grandes nomes.

Até agora, o Barcelona sustentava que sua continuidade não era negociável, mas poderia haver uma reviravolta nos acontecimentos. Por algum tempo, a equipe catalã não vê com olhos tão ruins aceitar uma grande oferta pelo jogador.

O Barça precisa terminar de amortizar sua transferência e, para isso, segundo o 'AS', ele precisa de cerca de 50 milhões de euros. Por mais que as lesões tenham dificultado sua carreira e o tenham tornado um jogador frágil, o time do Barça não o deixará sair por esse valor.

Como uma oferta superior não é feita, o Barcelona começa a considerar a possibilidade de emprestar o jogador para economizar com seu alto salário. É algo que já fez com Philippe Coutinho, outra assinatura decepcionante e que poderia se repetir com Dembélé.

'Mundo Deportivo' confirmou um interesse crescente da Juventus no empréstimo e também falou do desejo do Barcelona de retomar os contatos com a 'Vecchia Signora' para a chegada de Miralem Pjanic.

A chegada de Lautaro Martínez, cada vez mais viável, deixaria Ousmane Dembélé com quase nenhum lugar nos esquemas de Quique Setién e o empréstimo pode ser uma solução que satisfará todas as partes.

De qualquer forma, com o jogador ainda se recuperando de sua última lesão grave sem poder ir para o Qatar, qualquer hipótese de contratação é uma incógnita.