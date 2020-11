Um Real Madrid autodestrutivo

O Real Madrid parece ter se recuperado na Champions League, mas faz o caminho inverso no Campeonato Espanhol. Nesse sábado, o time 'merengue' recebeu o Alavés saiu de campo com mais uma derrota. O Real não vence a três rodadas e vê os rivais na briga pelo título abrirem vantagem.

Antes da bola rolar, uma bela e justa homenagem para Diego Armando Maradona, que faleceu na última quarta-feira vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Quando a bola rolou, o Alavés não precisou de mais de cinco minutos para abrir o placar, em um lance que contou com a ajuda dos próprios jogadores madridistas.

Marcelo concedeu um escanteio bobo e, após a cobrança, Laguardia desviou de cabeça, a bola acertou o braço de Nacho dentro da área e o árbitro marcou a penalidade. Lucas Pérez foi para a cobrança, bateu forte e estufou as redes de Courtois.

Depois do gol marcado, o Alavés se fechou. O Real Madrid tinha muita dificuldade para criar, enquanto o Alavés bloqueava os espaços e apostava nos contra-ataques.

Para piorar a situação do Real na partida, Eden Hazard, principal nome da equipe, teve que deixar o campo aos 28 minutos, com dores na coxa direita. O belga não consegue manter uma regularidade com a camisa 'merengue'.

Toni Kroos e Mariano tiveram duas chances cada um, mas o goleiro Pacheco fez boas defesas e fechou o gol no primeiro tempo.

Na etapa final, aos 48', Varane recuou para Courtois, o goleirão errou o passe ao sair jogando com os pés e entregou a bola na boa para Joselu, que só teve o trabalho de mandar para as redes.

Depois do segundo gol o Real Madrid se lançou com tudo ao ataque, o que abriu ainda mais o buraco na sua defesa. O Alavés explorou esse espaço, criou várias oportunidades, mas cansou de perder gols.

Mesmo pressionando, o Real só conseguiu descontar aos 86', quando Casemiro aproveitou o rebote de Pacheco no chute de Vinicius Junior e marcou o único gol dos donos da casa. No último minuto do jogo Isco ainda acertou o travessão do Alavés, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado o time de Zidane fica na quarta posição com 17 pontos e pode ver a líder Real Sociedad abrir nove pontos de vantagem. Já o Alavés soma 13 pontos, pega o elevador e chega a 9º.

Na próxima rodada o Real Madrid tem um jogo duro fora de casa contra o Sevilla (5º), enquanto o Alavés pega a Real Sociedad (1º).