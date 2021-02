Um Real Madrid que não brilha em casa

O Real Madrid vai saldar o que faltava de jogos adiados e pode ficar a cinco pontos do Atlético de Madrid, mas em Di Stéfano há fantasmas de que Zidane não gosta de jeito nenhum.

O clube merengue deixou pelo caminho pontos muito importantes até ao momento este ano em sua própria casa. De fato, das oito derrotas que sofreu ao longo da temporada e contando todas as competições, quatro ocorreram no Di Stéfano, como recompilou o jornal 'AS'.

O Real Madrid perdeu para o Cádiz por 0 a 1, enquanto na Liga dos Campeões não conseguiu vencer o Shakhtar Donetsk. O Alavés também lhe tirou o sorriso e o Levante foi o último a sair triunfante do Di Stéfano.

Isto significa que os merengues deixaram nove pontos em casa na LaLiga Santander, pontos que, se refletidos na tabela, colocariam o Real na liderança.

E o que vem pela frente não é um mar de rosas. O Real Madrid vai receber o Valencia, Real, Elche e Atalanta nos próximos jogos na capital e ainda tem pela frente o 'Clásico'.