Um recém-chegado na Serie A procura uma promessa esquecida pelo Barça

Com apenas 19 anos, Todibo, que estava se exibindo no futebol francês com o Toulouse, recebeu a ligação do Barça para se juntar à equipe azulgrana e o jogador aceitou sem hesitar.

O francês tinha tudo para liderar seu caminho até o futuro da zaga 'culé'. Porém, o defensor não teve a continuidade que desejava. Ele jogou apenas 326 minutos com a camisa do clube espanhol.

Ele teve que ser emprestado ao Schalke 04 e não foi muito bem. No verão passado, Todibo, vendo que não tinha lugar, voltou para fazer as malas e mal consegue aparecer no Benfica.

Nos últimos dias, surgiram vários rumores sobre uma oferta ao Valencia e um interesse do Parma. E agora devemos adicionar Benevento, recentemente promovido à Serie A.

O portal 'TMW' aponta que a equipe comandada por Filippo Inzaghi quer o francês, mas o jogador não está disposto a ingressar na equipe italiana.