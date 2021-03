Um reserva de confiança para Inzaghi

Além dos 11 jogadores titulares, os treinadores costumam ter sempre um homem de confiança no banco, que costuma ser uma das mudanças habituais nos jogos e que desfruta de vários minutos apesar de não ser regular.

No basquete, ele costuma ser chamado de 'sexto homem'. Um termo que cai como uma luva para Jean-Daniel Akpa-Akpro, um jogador da Lazio, que os números o transformaram em um dos revulsivos por excelência do futebol europeu.

Vendo com a lupa que o BeSoccer Pro nos fornece seus números desta temporada, podemos ver como o marfinense é o substituto favorito de Simone Inzaghi neste ano de 2020-21.

Entre todas as competições, o Akpa Akpro já participou até o momento em 29 jogos, naquela que é a sua campanha de estreia pela equipe romana. No entanto, apenas em sete deles (24,14%) participou como titular. O resto acabou jogando como reserva.

Focando na sua participação no campeonato italiano, o meia só foi titular em três dos 20 jogos que disputou até o momento, acumulando assim um total de 681 minutos.

Destes, 420 foram como reserva. Um dado que o coloca na liderança da Serie A em termos de minutos jogados a partir do banco e o coloca na segunda posição desta tabela particular se analisarmos as cinco principais ligas da Europa, atrás apenas de Jimmy Briand, do Girondins de Bordeaux (428 minutos).

Por tanto, de olho no jogo deste sábado contra a toda-poderosa Juventus, não seria nada estranho que Akpro começasse o jogo no banco, mas os números indicam que Inzaghi, com quase toda certeza, utilizará o jogador na segunda parte do jogo.