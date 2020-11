Um submarino a todo vapor no Campeonato Espanhol

Nesse domingo o Getafe recebeu a visita do embalado Villarreal pela 9º rodada do Campeonato Espanhol. Melhor para o submarino amarelo que não sabe o que é perder a nove jogos.

O Getafe de Bordalás, sem Oliveira e Damián Suárez na última linha, sofreu com o poderoso ataque do time valenciano e não conseguiu evitar a derrota.

Em um início eletrizante, Paco Alcácer abriu o placar aos 11 minutos, mas Arambarri conseguiu empatar para os donos da casa. No entanto, dois minutos depois Trigueros recolocou o Villarreal na frente. E já no segundo tempo, aos 62', Gerard Moreno fechou o placar.

Com a vitória, o time de Unai Emery assumiu temporariamente a liderança da competição com 18 pontos, mas o posto está ameaçado, já que Real Sociedad e Real Madrid ainda entram em campo na rodada. O Getafe, por sua vez, caiu para a 9º posição com 11 pontos.

Na próxima rodada, que terá início no dia 20 de novembro depois da parada para as datas FIFA, o Villarreal tem um confronto direto contra o Real Madrid, enquanto o Getafe visita o Eibar.