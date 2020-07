Um 'The Best' à distância por causa da pandemia

A Fifa quer manter a cautela diante do novo coronavírus e optou por realizar uma cerimônia à distância para o prêmio 'The Best' de 2020.

Para evitar o contágio do vírus, que ameaça retomar em várias regiões os momentos de quarentena do primeiro semestre, a entidade veria um evento na forma tradicional como arriscado demais.

É o que antecipa o jornal espanhol 'AS'. A publicação afirma que o tapete vermelho e a entrega presencial não serão vistos em meio a um ano tão atípico.

Pelos mesmos motivos e também por uma questão de justiça nos critérios de escolha dos vencedores, a revista 'France Football' já confirmou que este ano não terá a entrega da Bola de Ouro.